Российский нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко прокомментировал полученное повреждение в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги против «Химок».

Слова Луценко цитирует агентство ТАСС. Футболист заявил, что пообщался с врачом и узнал, что пропустит из-за растяжения около трех недель

«Не знаю, получится ли еще раз получить вызов в сборную. Комментировать нечего. Конечно, я разочарован», — заявил Луценко.

Напомним, вчера, 25 августа, 33-летний Евгений Луценко получил первый в карьере вызов в сборную России по футболу. Станислав Черчесов планировал просмотреть футболиста в матче Лиги наций Россия — Сербия 3 сентября, однако футболист травмировался.

Также Черчесов принял решение не вызывать никого на замену травмированному Луценко.