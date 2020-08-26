Лондонский «Челси» на официальном сайте объявил о подписании контракта с английским защитником Бенджамином Чилуэллом. Ранее футболист выступал в АПЛ за «Лестер Сити».

Сумма трансфера Чилуэлла в «Челси» официально не называется, по данным СМИ, лондонский клуб мог заплатить «Лестеру» около 55 миллионов фунтов за переход игрока.

Контракт с «Челси» Чилуэлл подписал до лета 2025 года.

Сейчас футболисту 23 года, он выступал в «Лестер Сити» на позиции левого защитника. В сезоне-2019/20 Чилуэлл принял участие в 27 матчах розыгрыша Английской Премьер-лиги. Во всех играх защитник появился в основном составе, забил три мяча и стал автором трех голевых передач.

С 2018 года Бен Чилуэлл выступает за сборную Англии, он успел сыграть за национальную команду уже 11 матчей.