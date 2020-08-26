Российский нападающий хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит около пяти месяцев после операции на плече.

Информация об этом сообщается на официальном сайте клуба. Оперативное вмешательство запланировано на следующую неделю, после чего спортсмену предстоит пройти период реабилитации. Ранее хоккеист неоднократно сталкивался в своей карьере с травмами плеча.

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20 Тарасенко сыграл 74 матча и набрал 49 очков — 33 шайбы и 16 результативных передач. В плей-офф Кубка Стэнли хоккеист сыграл четыре встречи и не набрал ни одного очка. «Сент-Луис» вылетел в первом же раунде плей-офф, уступив серию «Ванкувер Кэнакс». В сезоне-2018/19 «блюзмены» стали обладателями Кубка Стэнли.