Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги против московского «Динамо». Игра пройдет сегодня, 26 августа, на стадионе ВТБ-Арена в Москве.

Информация появилась в официальном «Твиттере» клуба.

В воротах место займет Михаил Кержаков. В защите сыграют Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен и Дуглас Сантос.

В линии полузащиты сыграют Магомед Оздоев и Вильмар Барриос, а в атаке — Малком, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Начало матча назначено на 20:45 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

За четыре стартовых тура РПЛ «Зенит» ни разу не потерял очки: команда Сергея Семака победила «Ротор», «Ростов», ЦСКА и «Тамбов.