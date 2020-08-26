Международный союз конькобежцев планирует рассмотреть вопрос повышения возрастного ценза в женском фигурном катании до 17 лет.
Как сообщил глава ISU Ян Дайкема, дебаты по этому вопросу пройдут во время Конгресса 2021 года.
«Помимо возможного включения Советом ISU этого вопроса в повестку Конгресса 2021 года, некоторые федерации-члены ISU также заявили о своем намерении сделать это», — приводит слова Дайкемы приводит австралийское издание The Courier Mail.
По данным издания, решение обсудить такой вопрос может быть связано с гибелью австралийской фигуристки Екатерины Александровской.
Сообщается, что если предложение о повышении ценза будет принято, то оно вступит в силу уже после Олимпиады-2022 в Пекине.
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