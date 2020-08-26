Казанский «Рубин» одержал крупную победу в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги, обыграв «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Казань-Арена» и завершилась со счетом .

Первый мяч в этом матче забил корейский полузащитник Хван Ин Бём на 47-й минуте встречи. Второй и третий мячи «Рубина» — на счету Дениса Макарова. Хавбек отличился на 56-й и 69-й минутах, в первом мяче голевой передачей отметился Джордже Деспотович.

Это уже вторая подряд победа «Рубина» в чемпионате России по футболу, до этого команда Леонида Слуцкого на выезде обыграла московский ЦСКА. Также казанцы поделили очки в матче с «Уралом», уступили «Локомотиву» и «Сочи».

«Уфа» потерпела уже третье поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ, оставшись при своих четырех очках.