Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка отреагировала на слухи о том, что она вновь беременна.

В своем «Инстаграме» Навка написала пост, в котором выступила с критикой изданий, перепечатывавших публикации без проверки. «Весь день принимаю поздравления… о третьей беременности», — написала фигуристка, подчеркнув, что некоторые порядочные издания позвонили ей и спросили, а другие опубликовали без проверки ради хайпа и сенсации.

«То роддом я уже не то что выбрала, а даже палату оплатила; другие уже пол определяют на глаз и советуют Леной назвать», — добавила Навка, подчеркнув непорядочное и непрофессиональное поведение журналистов.

Напомним, у Татьяны Навки двое детей — дочери Александра и Надежда.