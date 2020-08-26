Московский «Спартак» одержал выездную победу над волгоградским «Ротором» в 5-м туре чемпионата России по футболу.

Игра прошла на стадионе «Волгоград-Арена» и завершилась со счетом 1:0.

Победный мяч в этой встрече забил на 55-й минуте полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. Он реализовал пенальти, назначенный после столкновения в штрафной Александра Соболева и Соломона Кверквелии.

Таким образом, за 5 туров «Спартак» набрал 11 очков и пока идет на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско пока ни разу не уступили в чемпионате, потеряв очки в играх с «Сочи» и «Уфой».

«Ротор» идет на последнем месте: клуб проиграл 4 из 5 матчей на старте сезона-2019\20, набрав лишь одно очко в игре с московским «Динамо».