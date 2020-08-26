Грозненский «Ахмат» обыграл московский «Локомотив» в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе «Ахмата» отличились Владимир Ильин, Артем Тимофеев и Бернард Бериша. Отметим, грозненцы вели в счёте на протяжении всего матча.

«Локомотив» пытался отыграться благодаря голам Антона Миранчука с пенальти, а также Гжегожа Крыховяка, однако не сумел вести матч даже к ничьей.

С 63-й минуты «Ахмат» играл вдесятером: вторую желтую карточку в матче получил Марат Быстров. В компенсированное ко второму тайму время «Ахмат» остался вдевятером: прямую красную карточку получил Антон Швец.

«Локомотив» проиграл уже второй матч в РПЛ подряд, у команды Марко Николича все еще 7 очков. «Ахмат» набрал за 5 туров 10 очков.