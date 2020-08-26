Петербургский «Зенит» начал матч против московского «Динамо» в 5-м туре Российской Премьер-лиги. Игра проходит на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев (Ижевск, Россия); Ассистент: Адлан Хатуев (Грозный, Россия); Ассистент: Денис Березнов (Москва, Россия); Резервный: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия).

Отметим, за четыре тура нового розыгрыша чемпионата России по футболу команда Сергея Семака еще не теряла очки. «Зенит» обыграл на выезде волгоградский «Ротор», «Ростов», затем дома победил ЦСКА и «Тамбов».

«Динамо» поделило очки в матчах с «Ротором», победил «Урал» и «Ростов», а также уступил тульскому «Арсеналу».