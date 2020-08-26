Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от посещения «Мамаева Кургана» в Волгограде.

Слова Тедеско с пресс-конференции после матча «Ротор» — «Спартак» цитирует портал «Чемпионат».

«Мамаев Курган» — удивительное место, очень мощное. Получил большие эмоции от увиденного», — сказал Тедеско, подчеркнув, что ему понравилась и атмосфера на «Волгоград Арене».

Специалист отметил, что фанаты «Ротора» гнали команду вперед весь матч, как и болельщики «Спартака», приехавшие на выезд в Волгоград. «Видел эту «Арену» вчера вечером в ночной подстветке, очень красиво, в цветах российского триколора», — отметил Тедеско.

Напомним, «Спартак» обыграл «Ротор» со счетом 1:0 в 5-м туре Российской Премьер-лиги. Единственный мяч в матче забил Зелимхан Бакаев.