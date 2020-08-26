Боснийский защитник московского «Динамо» Тони Шуньич открыл счет в матче против петербургского «Зенита» в 5-м туре чемпионата России по футболу.

Игра проходит на стадионе «ВТБ-Арена» в Петровском парке в Москве, сейчас в матче продолжается первый тайм.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Мяч был забил на 40-й минуте встречи, передачу на Шуньича оформил Себастьян Шиманьски.

Напомним, в самом начале первого тайма поле на носилках покинул аргентинский форвард «Зенита» Себастьян Дриусси. Его заменил Андрей Мостовой.

Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев (Ижевск, Россия); Ассистент: Адлан Хатуев (Грозный, Россия); Ассистент: Денис Березнов (Москва, Россия); Резервный: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия).