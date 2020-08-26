Петербургский «Зенит» проиграл московскому «Динамо» первый тайм в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ-Арена», счет после первого тайма 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного мяча за тайм стал боснийский защитник «Динамо» Тони Шуньич. Голевой передачей в этом эпизоде отличился Себастьян Шиманьски, выполнивший подачу в штрафную.

В начале первого тайма поле на носилках покинул аргентинский форвард «Зенита» Себастьян Дриусси. На 15-й минуте встречи его заменил Андрей Мостовой.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» набрал за первые 4 тура 12 очков, «Динамо» — всего 7. Команда Сергея Семака победила ЦСКА, «Ротор», «Тамбов» и «Ростов», «Динамо» победило «Урал» и «Ростов», а также поделило очки в матче с «Ротором».