Петербургский СКА обыграл «Сочи» во втором матче предсезонного турнира имени Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

В самом начале второго периода «Сочи» открыл счет во встрече: шайбой отметился Ери Карьялайнен. После этого отмечались только хоккеисты СКА. Во втором периоде счет сравнял Линден Вей, а в третьем Кирилл Марченко, Арсений Бринкманн и Миро Аалтонен.

Для СКА эта победа стала уже второй на турнире: вчера подопечные Валерия Брагина обыграли китайский «Куньлунь Ред Стар». «Сочи» потерпел второе поражение в Петербурге, в первом туре команда уступила «Куньлуню».

В пятницу, 28 августа, СКА предстоит сыграть третий матч турнира — против омского «Авангарда».