«Краснодар» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1.

На 28-й минуте встречи счет был открыт: мяч забил полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, голевой передачей в атаке отметился Никола Влашич.

Лишь к концу второго тайма «Краснодар» сумел сравнять счет: на 80-й минуте отличился Вандерсон.

Отметим, обе команды до очной встречи одержали в сезоне по две победы и потерпели по два поражения. «Краснодар» победил «Уфу» и «Арсенал», а ЦСКА сумел обыграть «Химки» и «Тамбов».

После пяти туров команды идут в середине турнирной таблице — на 9-10 месте, обе набрали по 7 очков. ЦСКА предстоит выездная игра с «Ахматом», а «Краснодару» нужно будет сыграть с «Ростовом».