Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич высказался о втором подряд поражении команды в РПЛ.

Сегодня, 26 августа, «Локомотив» проиграл «Ахмату» в матче 5-го тура РПЛ со счетом 2:3. В предыдущем туре «Локо» в московском дерби проиграл «Спартаку», лишившись из-за травм Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука.

Слова Николича цитирует портал «Чемпионат». По мнению тренера, моменты «Ахмата» были лишь подарками от самого «Локомотива».

«Мы три дня назад проиграли в первый раз за 12 матчей в РПЛ. После этого всё изменилось. Какая-то депрессия», — сказал тренер, добавив, что команде нужно показывать характер и бороться, а в первом тайме «Локомотив» этого не показал.

«Нельзя дома проводить такие матчи, как сегодня», — заключил Николич.