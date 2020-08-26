Российский нападающий московского «Спартака» Александр Соболев отреагировал на решение Станислава Черчесова не вызывать его в сборную России из-за недопонимания с капитаном Артемом Дзюбой.

Слова Соболева цитирует портал «Чемпионат».

«Расстроился, что не вызывали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю», — сказал Соболев, отметив, что ни с кем пока не общался — ни с тренером сборной, ни с капитаном команды.

«Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть», — сказал нападающий, добавив, что после травмы Евгения Луценко контактов с тренером не было, но если Черчесов решит пригласить в сборную, то Соболев всегда готов в нее поехать.