Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос получил красную карточку в матче против московского «Динамо» в 5-м туре РПЛ.

Игра проходит в Москве на стадионе «ВТБ-Арена».

За 10 минут до конца основного времени матча Вильмар Барриос сфолил на Николае Комличенко и получил вторую желтую карточку от главного арбитра встречи Станислава Васильева.

Напомним, во втором тайме в меньшинстве остался «Динамо»: прямую красную карточку после просмотра видеоповтора получил защитник московской команды Дмитрий Скопинцев, жестко сфоливший прямой ногой на Эмилиано Ригони.

Сейчас счет в матче 1:0 в пользу «Динамо». Единственный гол в первом тайме забил боснийский защитник бело-голубых Тони Шуньич. В матче продолжается второй тайм.