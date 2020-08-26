Петербургский «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч в этой встрече забил защитник «Динамо» Тони Шуньич с подачи Себастьяна Шиманьски на 40-й минуте.

Во втором тайме в каждой команде случилось по удалению. В составе «Динамо» прямую красную карточку получил защитник Дмитрий Скопинцев за фол на Эмилиано Ригони. В составе «Зенита» поле покинул Вильмар Барриос, получив по одной желтой карточке в каждом из таймов.

Отметим, «Зенит» впервые в нынешнем розыгрыше потерял очки, а также прервал серию из 23 матчей без поражений в РПЛ. В следующем туре «Зениту» предстоит сыграть на выезде с «Локомотивом».