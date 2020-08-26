«Ростов» победил «Урал» в матче пятого тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил японский полузащитник Кэнто Хасимото с передачи Максима Осипенко на 60-й минуте игры.

«Урал» нанес всего один удар во воротам за 90 минут игры, и тот не попал в створ. «Ростов» отметился шестью ударами по воротам соперника, лишь один (гол) пришелся в створ.

«Ростов» одержал третью победу в пяти матчах нынешнего розыгрыша РПЛ и с 9-ю очками идет на шестом месте в турнирной таблице. «Урал» с пятью очками пока идет на 12-й строчке: команда один раз победила и два раза поделила очки с соперниками.