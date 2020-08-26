Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира ATP в Нью-Йорке, уступив на стадии четвертьфинала испанцу Роберто Баутисту Агута.

Счет по сетам 1:6, 6:4, 6:3 — в пользу Баутисты Агута. Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг. Спортсмены провели на площадке 2 часа и 15 минут.

На счету Медведева 8 эйсов и 2 ошибки на подаче за всю встречу. Его оппонент трижды подал навылет, а также допустил 4 двойных ошибки. Медведев реализовал 25% от имевшихся брейк-пойнтов, Баутиста Агут — 45%.

В полуфинале Роберто Баутиста Агут сыграет с победителем пары Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф.

Напомним, турнир АТР в Нью-Йорке проводится вместо «Мастерса» в Цинциннати: в прошлом году Медведев стал победителем этих соревнований.