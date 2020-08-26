Результаты огненного 5-го тура РПЛ, поражение Медведева в Нью-Йорке и роль в кино Загитовой: главные новости дня из мира спорта — в традиционном дайджесте от Nevasport:

«Зенит» потерял очки в РПЛ, проиграв «Динамо» в матче с двумя удалениями

Петербургский «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч в этой встрече забил защитник «Динамо» Тони Шуньич с подачи Себастьяна Шиманьски на 40-й минуте. Во втором тайме у «Динамо» был удален Дмитрий Скопинцев, а у «Зенита» Вильмар Барриос.

СКА обыграл «Сочи» во втором матче турнира имени Пучкова

Петербургский СКА обыграл «Сочи» во втором матче предсезонного турнира имени Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В самом начале второго периода «Сочи» открыл счет во встрече: шайбой отметился Ери Карьялайнен. После этого отмечались только хоккеисты СКА. Во втором периоде счет сравнял Линден Вей, а в третьем Кирилл Марченко, Арсений Бринкманн и Миро Аалтонен.

«Ахмат» на выезде обыграл «Локомотив» в 5-м туре РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл московский «Локомотив» в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе «Ахмата» отличились Владимир Ильин, Артем Тимофеев и Бернард Бериша. Отметим, грозненцы вели в счёте на протяжении всего матча. «Локомотив» пытался отыграться благодаря голам Антона Миранчука с пенальти, а также Гжегожа Крыховяка, однако не сумел вести матч даже к ничьей.

«Спартак» минимально обыграл «Ротор» и поднялся на второе место в РПЛ

Московский «Спартак» одержал выездную победу над волгоградским «Ротором» в 5-м туре чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Волгоград-Арена» и завершилась со счетом 1:0. Победный мяч в этой встрече забил на 55-й минуте полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев. Он реализовал пенальти, назначенный после столкновения в штрафной Александра Соболева и Соломона Кверквелии.

«Краснодар» сыграл вничью с ЦСКА в матче 5-го тура РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Игра прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1. На 28-й минуте встречи счет был открыт: мяч забил полузащитник ЦСКА Константин Кучаев, голевой передачей в атаке отметился Никола Влашич. Лишь к концу второго тайма «Краснодар» сумел сравнять счет: на 80-й минуте отличился Вандерсон.

«Рубин» разгромил «Уфу» в 5-м туре РПЛ

Казанский «Рубин» одержал крупную победу в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги, обыграв «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Казань-Арена» и завершилась со счетом. Первый мяч в этом матче забил корейский полузащитник Хван Ин Бём на 47-й минуте встречи. Второй и третий мячи «Рубина» — на счету Дениса Макарова. Хавбек отличился на 56-й и 69-й минутах, в первом мяче голевой передачей отметился Джордже Деспотович.

«Ростов» победил «Урал» благодаря голу Хасимото

«Ростов» победил «Урал» в матче пятого тура чемпионата России по футболу сезона-2020/21. Игра прошла на «Ростов-Арене» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил японский полузащитник Кэнто Хасимото с передачи Максима Осипенко на 60-й минуте игры.

Медведев вылетел с турнира в Нью-Йорке, проиграв в трех сетах Баутисте-Агуту

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира ATP в Нью-Йорке, уступив на стадии четвертьфинала испанцу Роберто Баутисту Агута. Счет по сетам 1:6, 6:4, 6:3 — в пользу Баутисты Агута. Игра прошла на одном из кортов национального теннисного центра Билли Джин Кинг. Спортсмены провели на площадке 2 часа и 15 минут.

Загитова сыграла саму себя в фильме «История Пальмы»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в съемках японской версии фильма «История Пальмы». Спортсменка сыграла саму себя. Русская версия фильма выйдет в прокат в октябре 2020 года, а японская версия — в 2021 году.