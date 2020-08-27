В третьем матч второго раунда Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» играл «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила Торонто на арене «Скотиабанк-Арена» и завершилась крупной победой «молний» со счётом 7:1.

В игре отличились россияне. У форварда Никиты Кучерова — 1 гол и ассистентский хет-трик. У защитника Михаила Сергачева кроме забитой шайбы две результативные передачи. В составе победителей дубль сделал Алекс Киллорн и ещё по разу отличились Ондржей Палат, Янни Гурд, Брейден Пойнт.

Набрав 4 очка, Кучеров вышел на чистое 2-е место по очкам с момента дебюта в плей-офф НХЛ. У Кучерова 75 очков в 76 матчах Кубка Стэнли. В текущем плей-офф россиянин сыграл 11 матчей, в которых набрал 14 очков.

«Тампа» ведет со счётом 2-1 в серии до четырёх побед. Следующая игра состоится 29 августа.