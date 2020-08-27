В игре с «Динамо», которая закончилась поражением «Зенита» со счетом 0:1, команда Сергея Семака в первом тайме лишись Себастьяна Дриусси, получившего серьезную травму.

Главный тренер «Зенита» рассказал, что ситуаций по здоровь Дриусси сложная — травма достаточно серьезная.

«Какая — уже узнаем после обследования. Самостоятельно передвигаться он не может. Для нас это большая потеря», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Также Семак объяснил раннюю замену Дзюбы. Это было связано с тем, что нужно было разнообразить игру «Зенита». Навесы и длинные передачи не приносили большой пользы из-за того, что «Динамо» действовало компактно, имея в центре трех рослых защитников. «В конце стали создавать моменты», — заключил Семак.

В следующем матче «Зенит» сыграет против «Локомотива». Игра шестого тура РПЛ состоится 30 августа.