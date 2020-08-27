Матч 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (1:0) был обилен на неоднозначные судейские решения. Главный арбитр матча Станислав Васильев не стал назначать пенальти за снос Малкома, а также удалил полузащитника Вильмара Барриоса за вторую желтую карточку.

После матча Семак сказал, что это без разницы — есть у него вопросы по судейству или нет.

«Давайте про судейство говорить либо хорошее, либо ничего. Лучше — ничего сегодня. Я не понял многих решений», — сказал Семак на пресс-конференции.

Семак пояснил, что если Барриос уходил и много спорил, значит был не согласен. «Думаю, не только он», — сказал Семак.

Рефери Васильев также показал 7 желтых карточек игрокам «Динамо», а также напрямую удалил защитника Скопинцева после просмотра VAR.