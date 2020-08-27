Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Ротора» со «Спартаком» (0:1) в рамках пятого тура РПЛ.

«Падение Соболева – это не одиннадцатиметровый удар. Ну, положили на него ручки, ну и что? «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора», — заявил Федотов, слова которого приводит «Чемпионат».

«Соболев подумал: «Почему Дзюба падает, а мне нельзя»? И решил упасть. Захотел Сухой назначить пенальти, он его и назначил», — добавил Федотов.

По мнению арбитра, если бы главный судья не назначил пенальти, то VAR не вмешался бы в этот эпизод. Он подчеркнул, что желтая карточка была показана из-за того, что для красной не было оснований, так как в моменте Соболев не владел мячом.

«Для меня это неправильно назначенный пенальти в ворота «Ротора», — сказал Федотов.

Напомним, после пяти матчей «Спартак» идет на второй строчке турнирной таблицы, набрав 11 очков.