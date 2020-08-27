Стопкоронавирус.рф обновил официальную статистику по числу россиян, зараженных коронавирусной инфекцией. На четверг, 27 августа, еще 4711 жителей России сдали положительные тесты на COVID-19. Таким образом, общее число заболевших достигло 975 576.

У 166 211 зараженных заболевание находится в активной стадии.

За минувшие сутки по выздоровлению выписаны 6 411 россиян. Всего 792 561 человек в стране успешно справились с болезнью. За последние 24 часа 121 человек скончался. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 16 804 россиян.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 637 новых случаев. Всего в столице зафиксированы 259 707 зараженных. В Московской области добавились 148 пациентов, всего — 67 599. В Санкт-Петербурге 184 новых случая, всего — 35 917.