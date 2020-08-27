В центре внимания Nevasport прогнозы экспертов на матчи первого отборочного раунда Лиги Европы и Кубка Мэра Москвы по хоккею.

Комментатор Амангельды Сейтханов оценивает матч» Кайрата» с «Ноа» в игре первого отборочного раунда Лиги Европы. По словам прогнозиста, с приходом тренера Шпилевского «Кайрат» прибавил в психологическом плане, постоянно набирает очки у себя в чемпионате и показывает качественный футбол. «Кайрат» хорош физически, навязывает свою игру соперником. Сейтханов считает, что «Кайрат» — это тренерская команда, зависящая от тактических задумок Шпилевского.«Ноа» не слишком силён, чтобы оказать сопротивление хозяевам поля — прогнозист считает, что «Кайрат» уверенно победит. Ставка — победа Кайрата с форой (-1)

Знаток «Что Где Когда» Ровшан Аскеров также выбирает матч первого отборочного раунда Лиги Европы — шведский «Мальме» играет с обладателем Кубка Польшей «Краковией». По словам Аскерова, у лидера чемпионата Швеции намного больше шансов против польского клуба. Как метко выразился прогнозист, на домашнем стадионе «Мальмё» будет рубить краковскую колбасу. Аскеров уверен, что в одноматчевом противостоянии шансов у поляков нет. Ставки — победа «Мальме». А также тотал больше 2,5.

В Москве проходит Кубок Мэра Москвы, где играют ЦСКА и «Витязь». По мнению бывшего форварда ЦСКА и других клубов КХЛ Дмитрия Казионова, этот матч должен получится не слишком результативным. Казионов считает, что матч будет упорным, шансы команд примерно равны. Прогнозист думает, что возможен ничейный исход по итогам основного времени и ставит на то, что игра получится малорезультативная. Ставка — тотал меньше 5,5.