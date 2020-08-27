Пресс-служба петербургского «Зенита» пошутила над московским «Динамо» после матча пятого тура РПЛ, в котором бело-голубые одержали победу со счетом 1:0.

«Сборная России по регби взяла три очка на „ВТБ Арене“, — гласит сообщение «Зенита» в «Твиттере».

Таким образом петербуржцы намекнули на грубую игру соперника в матче, который состоялся в среду. Игроки «Динамо» заработали семь желтых карточек и одну красную. В концовке матча «Зенит» также остался вдесятером.

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в одном из игровых моментов получил тяжелое повреждение: его унесли с поля на носилках. После матча он передвигался на костылях, в Петербурге его ждет медицинское обследование.

«Динамо» после пяти туров набрало 10 очков и идет на четвертом месте турнирной таблицы РПЛ. «Зенит» возглавляет чемпионат с 12 баллами.