Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру голкипера команды Александра Максименко в матче против «Ротора» в 5-м туре РПЛ.

«В конце матча было тяжело, мы не успевали накрыть потери. Максименко выручил «Спартак» сегодня, большое спасибо», — сказал Тедеско, слова которого приводит Москва.ру.

Тренер также отметил, что игроки показали прогресс во взаимодействии в центре поля, что позволило гибко атаковать. Он подчеркнул, что владение мячом не имеет никакого смысла, его команда не забивает голы. По мнению Тедеско, в матче было очень много моментов, которые «Спартак» был обязан реализовывать.

Напомним, «Спартак» одержал победу со счетом 1:0. На данный момент красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков после пяти туров. Следующим соперником станет тульский «Арсенал».