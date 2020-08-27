The International 2020 по-прежнему в тумане. Сроки проведения крупнейшего турнира по Dota 2 неизвестны. Напомним, что турнир был запланирован на 18–23 августа, но в связи с пандемией Valve объявила о переносе. Организаторы проведут турнир лишь в тот момент, когда будут уверены в безопасности всех участников события.

Между тем, The International 2020 бьет все рекорды по деньгам. Главный турнир по Dota 2 уже собрал самый мощный призовой фонд в истории соревнований по киберспорту. Призовой фонд достиг отметки $34 330 500, превзойдя тем самым прошлогодний турнир. Тогда было $34 330 068. Причем фаны Dota 2 имеют возможность и увеличить эту сумму в ближайшие три недели до того, как 19 сентября истечет Battle Pass.

Прошлогодний фонд The International собирался за 110 суток. Нынешняя рекордная отметка была достигнута игроками за 92 дня. Изначально он составлял $1,6 млн и увеличивался за счет продаж Battle Pass. 25% от всех сделанных через него микротранзакций перечисляются напрямую в призовой фонд.

The International 2020 должен пройти в Стокгольме на площадке Ericsson Globe, которая вмещает 16 тысяч зрителей. В финальной пульке поучаствуют 18 команд: 12 лучших команд рейтинга Dota Pro Circuit попадут туда напрямую, а еще шесть участников турнира станут известны после региональных отборочных в СНГ, Европе, Китае, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америке.

Сначала состоится групповой этап, где все участники будут поделены на две девятки и сыграют в формате best-of-2. Команды, занявшие в группах места с первого по четвертое, выйдут в верхнюю сетку плей-офф. Коллективы с 5-8 места попадут в нижнюю сетку плей-офф. Две команды, занявшие 9-е место, турнир покинут. Остальные пойдут сражаться в плей-офф: игры первого раунда нижней сетки пройдут в формате best-of-1, а гран-финал состоится в режиме best-of-5.