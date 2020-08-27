Российский футбольный союз (РФС) совместно с компанией Adidas представили новую форму сборной России, в которой команда выступит на Евро-2020.
Производитель отмечает, что обновленный дизайн джерси сделал его классическим и лаконичным. Экипировка выполнена в традиционных для сборной России цветах — красно и белом.
Напомним, по регламенту Евро-2020 каждая команда должна иметь два комплекта формы. Гостевой вариант сборной России еще не был презентован.
Финальный турнир Евро-2020 перенесен на следующее лето, матчи должны пройти в период с 11 июня по 11 июля.
В ближайшее время сборная России проведет два матча в рамках Лиги наций: с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября).
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