Сборная России по футболу сыграет в Лиге наций в новой экипировке, выпущенной к Евро-2020.

Об этом сообщает «РБК-Спорт» со ссылкой на директора по коммуникациям Российского футбольного союза Кирилла Мельникова.

Как утверждает источник, команда Станислава Черчесова выйдет на поле в новой форме уже в матче против Сербии, который состоится 3 сентября. Он будет проходить в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 21:45 мск.

Напомним, сегодня, 27 августа, был представлен новый домашний комплект экипировки. Производитель отмечает, что обновленный дизайн джерси сделал его классическим и лаконичным. Экипировка выполнена в традиционных для сборной России цветах — красно и белом.

Финальный турнир Евро-2020 перенесен на следующее лето, матчи должны пройти в период с 11 июня по 11 июля.