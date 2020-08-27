Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказал о своих тренировках.

На своей странице в «Интсграме» Александр, известный как Гном Гномы, написал, что проводил на льду очень много времени.

«Пол моей жизни, как и мой папа, я провожу на льду, где сейчас тренируются спортсмены сборной России. Я смотрю на них и многому учусь. Идти вперед и только вперед! К своим целям и достижениям», — написал Гном Гномыч.

Фигурист добавил, что тренироваться о Плющенко-старшего, а также Сергея Розанова, Александра Абта, Дмитрия Михайлова и Сергея Алексеева — это большая ответственность. По словам Александра, его первая тренировка начинается в 6:30 утра, а заканчивается процесс лишь к 17:00. В перерывах Саша занимается уроками, а также играет и отдыхает.