Инспекторы Контрольно-счетной палаты (КСП) проверят, как Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга расходует казенные деньги.

Как сообщает КСП, проверка начнется сегодня, 27 августа. Главным в мониторинге стал аудитор КСП Петербурга Егор Бушев.

Отмечается, что будет дана оценка использованию средств бюджета города и соблюдению законов в сфере закупок. Инспекция должна завершиться к концу октября.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург готовится принять матчи чемпионата мира по волейболу, который состоится в 2022 году. Накануне в Смольном состоялось заседания Координационного совета по подготовке и проведению соревнований в Северной столице.