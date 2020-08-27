Московский «Спартак» оформляет вторую победу подряд и тихой цапой вплотную прилегает к «Зениту». «Перчатка», которая стала программным заявлением нового гендиректора клуба Шамиля Газизова, начинает работать.

Первым делом «Спартак» докрутил судейство. Что происходит сейчас: все пограничные эпизоды теперь страховочно трактуются судьями в пользу красно-белых. Сравните два момента из прошлого тура — падение Соболева в контакте с защитником «Ротора» и Малкома в контакте с Каборе в матче «Динамо» и «Зенита». В Волгограде был назначен пенальти, а в Москве нет. И там, и там — то самое «усмотрение» арбитра, которое, судя по всему, теперь весь сезон будет в пользу «Спартака».

Обеспечив себе мягкий арбитраж с запасом, «Спартак» докручивает и футбол. Доменико Тедеско, вооружившись правильной ментальностью внутри команды, где сейчас царит классная атмосфера, постепенно убирает и недостатки, собственно, игры. «Спартак», конечно, еще много ошибается — и тот же «Ротор» обязан был забивать минимум дважды. Однако красно-белые уже не выглядят командой, которая не знает, что ей делать с мячом в позиционной атаке.

Постепенно раскрываются игроки, которых приводил прежний гендиректор Томас Цорн. Обретают свой истинный потенциал Ларссон, Понсе, Крал, Айртон и Соболев. Показывают себя лидарами Зобнин, Бакаев, Джикия, Жиго и Максименко. Не теряются молодые — Маслов, Рассказов и Умяров.

Красно-белые набили все шишки, которые другие конкуренты только начинают набивать. Сегодняшний «Спартак», освобожденный от еврокубков, вполне способен взять медали.