Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг прокомментировал информацию о том, что нападающий Владимир Тарасенко будет прооперирован и пропустит около пяти месяцев.

Для форварда эта операция на плече станет уже третьей. До этого он был прооперирован в апреле 2018 года и в октябре 2019-го.

«Сейчас все серьезно в том смысле, что его не будет с командой пять месяцев. Именно по истечении этого срока мы будем оценивать его состояние. Предыдущая операция не была успешной. Она не «сработала» так, как мы надеялись», — сказал Армстронг, слова которого приводит St. Louis Post-Dispatch.

Он выразил надежду на то, что Тарасенко вернется на прежний уровень. Армстронг подчеркнул, что не сомневается в способности форварда привести себя в нужную форму.