Матчи Бундеслиги, скорее всего, будут проходить при пустых трибунах до 2021 года.

В четверг, 27 августа, премьер-министр и канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предложением запретить проведение крупных спортивных мероприятий со зрителями как минимум до 31 декабря 2021 года. Такое решение вызвано ростом числа зараженных коронавирусом.

Как сообщает AFP, исключения могут быть сделаны для регионов, в которых очень низкое число зараженных COVID-19. Однако в этом случае нужно будет убедиться, что участники мероприятия приезжают только из данного региона.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных по всему миру превышает 24 миллиона, более 800 тысяч человек погибли, более 17 миллионов — выздоровели.