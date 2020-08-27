Известный блогер Василий Уткин оценил поведение главного тренера московского «Торпедо» Сергея Игнашевича, который после поражения пошел на фан-сектор.

«Торпедо» на своем поле проиграло «Шиннику» в матче 1/64 финала Кубка России. Во время матча фанаты московской команды призвали Игнашевича уйти в отставку. После окончания встречи экс-игрок ЦСКА перелез через рекламный щит и побеседовал с болельщиками на повышенных тонах.

«Какой молодец. Торпедовские фаны самые неуживчивые, оно и понятно — столько перенесли. Они свистят Игнашу, а он идет с ними разговаривать. Я думал, так только Карпин может. Респект и удачи», — написал Уткин в «Твиттере».

Напомним, Игнашевич стал тренером «Торпедо» в июне 2019 года. В июле 2018-го защитник объявил о завершении карьеры.