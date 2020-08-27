Нападающий «Барселоны» Лионель Месси предложил форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару вместе перейти в «Манчестер Сити».

Как сообщает ESPN, Месси связался с бразильцем, чтобы сообщить ему о своем грядущем переходе. Заодно он предложил Неймару составить ему компанию в стане «горожан».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Мессии 200 миллионов евро, которые будут складываться из определенной суммы и игроков. Каталонцы решили не требовать с клуба полную сумму неустойки в размере 700 миллионов. Однако «Барселона» не хочет расставаться с форвардом меньше чем за 223 миллиона.

Неймар играл вместе с Месси за «Барселону» в период с 2013 по 2017 год.