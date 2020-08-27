Восемь футболистов лондонского «Челси» помещены на двухнедельный карантин в связи с регламентом по ситуации с коронавирусом.

Как сообщает The Telegraph, шесть игроков имеют подозрение на заболевание, еще двое изолированы из-за постоянного контакта с зараженными. По информации источника, в тренировочном процессе не участвуют Жоржиньо, Росс Баркли, Эмерсон Палмиери, Миши Батшуайи, Мэйсон Маунт, Фикайо Томори, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

Остальные игроки команды проводят подготовку к старту нового сезона Английской Премьер-Лиги и тренируются в штатном режиме. «Челси» проведет первый матч 14 сентября на выезде против «Брайтона». В минувшем сезоне лондонцы заняли четвертое место в АПЛ и вышли в Лигу чемпионов.