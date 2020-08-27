Спортивный журналист Василий Конов обратил внимание на то, что на официальных ресурсах сборной России по футболу нет информации о новой форме команды. Сегодня в СМИ появилась информация, что новая экипировка, выпущенная к Евро-2020, уже представлена компанией Adidas.

«По моей информации Адидасу снова предстоит переделывать форму, так как «спартаковский» красно-белый вариант не устраивает очень многих. Похоже, что сейчас мы поиграем в том, что сделали, а уже в следующем году нас ждёт бело-синий вариант формы для сборной России», — написал Конов у себя в телеграм-канале.

Напомним, предложенный вариант домашней экипировки выполнен в традиционных для российской команды красно-белых цветах. Красные футболки дополнены белыми воротниками и красными манжетами на рукавах. Сообщалось, что Россия сыграет в этой форме против Сербии в матче Лиги наций.