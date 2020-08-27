Как не ругали лимит на легионеров, он сделал полезное дело для российских вратарей. Клубы абсолютно перестали использовать на последнем рубеже иностранцев. За это время в РПЛ выросло раздолье отличных голкиперов. Станислав Черчесов, лишенный лучшего среди них, выбором не обделен. Однако главный тренер не спешит этим пользоваться.

Выбор Черчесова вновь консервативен. В отсутствии травмированного Лунева глаз тренерского штаба пал на старую гвардию — Гилерме, Шунин и Джанаев. Черчесов и Стауче не спешат вводить свежую кровь на позиции первого номера.

В глазах вратаря Черчесова есть свои критерии, по которым он мерит голкиперов. «Знакомство с принципами работы главного тренера» — стоит здесь чуть ли не на первом месте. Гилерме уже давно в сборной, Шунин знаком с ним по «Динамо», Джанаев застал Черчесова в «Спартаке» — тот хоть и стоял тогда на грани отставки, участвовал в приглашении земляка в красно-белый клуб.

И Джанаев, и Шунин — опытные стражи, которые в свое время считались самыми перспективными вратарями страны после Акинфеева. Вполне справедливо, что в итоге они доросли до сборной. Оба сейчас первые номера в командах, которые идут вверху таблицы. По игре Гильерме есть вопросы, но он ни разу не подводил Черчесова в качестве первого номера, а сейчас, возможно, будет рассматриваться как запасной.

Совершенно понятна линия Черчесова по Максименко и Сафонову. Их прогресс очевиден, как и тот факт, что оба должны быть в сборной. Но есть молодежная сборная, которая решает свои задачи. А выделять кого-то одного из этой пары просто не время. Пускай они вдвоем конкурируют в молодежке, а затем дружно сделают шаг в национальную команду. К тому времени как раз и закончат все ветераны — 33-летние Джанаев и Шунин и почти 35-летний Гилерме.

Ситуативно этих ветеранов мог бы разбавить другой — 33-летний Михаил Кержаков. Возможно, его форма и лучше, чем у этих троих. Но Черчесов понимает, что добавлять незнакомого ему Кержакова сейчас в сборную просто нет смысла. В этом решении нет никакой перспективы. При всем уважении, Кержаков, скорее всего, не будет основным вратарем «Зенита». Это станет понятно, когда полностью поправится Лунев. Косвенно это подтверждают переговоры клуба с вратарем «Краснодара» Адамовым. Даже если Семак продолжит доверять Кержакову место в воротах «Зенита», в сборной на дистанции те же Максименко и Сафонов все равно Кержакова переиграют.

То же самое касается и Беленова, который к 34 годам достиг дзена в своей игре за «Уфу». Беленов прекрасен, но выделять его на фоне других опытных вратарей, которые уже есть в сборной, смысла Черчесов не видит. Примерно та же история с 32-летним Юрием Дюпиным из «Рубина» — классный, но возрастной голкипер. При этом, в отличие от Джанаева и Шунина, не показавший свой класс на дистанции нескольких сезонов.

Сборная доигрывает сезон этой обоймой. Уже через год вратарское поколение сменится целиком. Максименко, Сафонов и Лунев — так будет выглядеть тройка голкиперов, вызванных Черчесовым уже после Евро.