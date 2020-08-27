«Спартак» заинтересован в приобретении полузащитника «Ниццы» Вилана Сиприена. Как сообщает Telefoot, красно-белые еще не сделали предложение, способное удовлетворить игрока и клуб, но внимательно следят за французом.

Летом «Ницца» выставила Сиприена на продажу. «Спартак» — не единственный претендент на футболиста. Он также входит в сферу интересов «Вероны», «Страсбурга» и «Бордо». «Верона» пыталась взять полузащитника в аренду, но «Ницца» ответила отказом, так как рассматривает только продажу игрока.

В минувшем сезоне Сиприен принял участие в 24 матчах, записал на свой счет восемь забитых голов (шесть с пенальти), а также отдал три результативные передачи. По оценке портала Трансфермаркт его стоимость составляет 14,5 миллионов евро.