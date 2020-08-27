Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова посетила офис производителя спортивного питания.

Об этом спортсменка рассказала на своей странице в «Инстаграме». С японским брендом Александра сотрудничает с июля текущего года.

«Посетила офис AminoVITAL Russia, познакомилась с уважаемым Hideyuki Morisawa. Спасибо за теплый прием!» – написала Трусова.

Напомним, в нынешнее межсезонье Трусова присоединилась к академии Евгения Плющенко. До этого она тренировалась в группе Этери Тутберидзе, под руководством которой два раза подряд выиграла чемпионат мира среди юниоров.