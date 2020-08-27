Защитник «Спартака» Георгий Джикия и полузащитник ЦСКА Никола Влашич вошли в символическую сборную пятого тура РПЛ по версии интернет-порталаWhoScored.

В символическую сборную, помимо Влашича, попал еще один игрок ЦСКА — Констанин Кучаев. Армейцы сыграли вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1. Также в список включены два игрока тульского «Арсенала» — Роберт Бауэр и Кингз Кангва.

Лучшую оценку (8,9) получил центральный защитник «Динамо» Тони Шуньич. Он стал автором единственного гола в ворота «Зенита», москвичи одержали победу со счетом 1:0. Подопечные Сергея Семака потерпели первое поражение за одиннадцать месяцев и впервые в сезоне потеряли очки.