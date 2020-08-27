В субботу, 29 августа, стартует шестой тур чемпионата России.

Соревнования будут проходить в таком же режиме, как и в предыдущем туре: два матча состоятся в первый день, шесть — во второй.

29 августа в 18:00 по московскому времени «Спартак» на своем поле примет тульский «Арсенал». Затем, в 20:00, «Химки» дома сыграют с «Ротором».

30 августа в 14:00 состоится матч между «Уфой» и «Динамо». В 16:00 «Локомотив» примет «Зенит» в центральном противостоянии тура. На 18:00 назначены два матча: «Рубин» — «Тамбов» и «Ахмат» — ЦСКА. Закрывать программу тура будут две встречи, которые начнутся в 20:00: «Сочи» сыграет с «Уралом», «Краснодар» — с «Ростовом».