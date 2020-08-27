Нападающий «Спартака» Александр Соболев позвонил форварду «Зенита» Артему Дзюбе и обсудил возникшие между ними разногласия. Как сообщает Нобель Арустамян в телеграме, конфликт был исчерпан.

«По моим данным, сегодня Александр Соболев, как и обещал, созвонился с Артемом Дзюбой. Игроки урегулировали разногласия, конфликт исчерпан. Оба остались довольны разговором», — написал Арустамян.

Комментатор добавил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов проинформирован о перемирии игроков.

Напомним, 25 августа Черчесов огласил состав команды на предстоящие матчи Лиги наций. Соболев не вошел в расширенный список футболистов. Затем стало известно, что причиной этому послужил его конфликт с капитаном команды Дзюбой.