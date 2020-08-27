Дмитрий Малышко не примет участие в первой части чемпионата России по летнему биатлону, который будет проходить в центре «Дёмино» в Ярославской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ссылкой на оргкомитет турнира. По итогам минувшего сезона Малышко не попал в состав сборной России и может проводить предсезонную подготовку только за счет региональной команды.

Вторая, основная часть турнира будет проходить в Тюмени в период с 18 по 27 сентября. Ожидается, что на чемпионате выступят ведущие российские биатлонисты.

Напомним, в нынешнее межсезонье Малышко задумался о завершении карьеры, однако решил остаться в спорте. 33-летний биатлонист является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете, а также чемпионом Европы 2019 года в сингл-миксте.