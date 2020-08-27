Черчесов: Как я понял из разговора с Соболевым, его конфликт с Дзюбой исчерпан

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что конфликт между капитаном национальной команды Артемом Дзюбой и форвардом «Спартака» Александром Соболевым улажен.

По словам Черчесова, сегодня ему позвонил Александр Соболев и сообщил, что у него состоялся разговор с Артемом Дзюбой. Тренер отметил, как он понял со слов нападающего «Спартака», вопрос между игроками урегулирован. Черчесов добавил, что тренерский штаб принял эту информацию как факт.

«Свою ситуацию применительно к сборной он знает и по-прежнему остается в числе кандидатов в национальную команду. Сейчас же у нас сформирован список из 25 игроков для подготовки к матчам с Сербией и Венгрией», — сказал Черчесов, слова которого приводит Sport24.